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Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы

Британские ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы
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Наряду с уже известными 21 симптомом рака поджелудочной железы британские ученые выявили еще два — чувство жажды и темную мочу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного в виде доклада на конференции Национального института исследования рака Великобритании (NCRI).

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Так, ученые изучили информацию по 24 236 английским пациентам, у которых в период с 2000 по 2017 год диагностировали это заболевание. Особое внимание было уделено анализу симптомов, которые предшествовали постановке диагноза.

Наиболее распространенными симптомами для аденокарциномы протока (самого частого рака поджелудочной железы) стали пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике.

Также к симптомам данного заболевания ученые отнесли проблемы с глотанием, диарею, изменение режима работы кишечника, рвоту, расстройство желудка, образования в брюшной полости, боль в животе, потерю веса, запоры, вздутие живота, тошноту, метеоризм, изжогу, лихорадку, усталость, потерю аппетита, зуд, боли в спине, а также два новых — жажду и темную мочу.

Ученые выразили надежду, что результаты их исследования позволят выявлять заболевание на более ранней стадии.

«Пациенты часто имеют некоторые симптомы заболевания за год до того, как их рак будет диагностирован, а другие тревожные симптомы — за три месяца до постановки диагноза. Можно поставить диагноз пациентам, когда они посещают своего терапевта, но для этого и пациенты, и врачи должны знать о симптомах, связанных с раком поджелудочной железы», — приводятся в пресс-релизе NCRI слова первого автора доклада доктора Вэйци Ляо.

4 августа ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов назвал симптомы рака желудка на ранней стадии. Так, признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды.

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