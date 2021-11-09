Сборная России по теннису 7 ноября обыграла Швейцарию и спустя 13 лет вернула себе статус лучшей команды мира. До 2020 года главный турнир женских национальных сборных носил название Кубок Федерации, но в сентябре его переименовали в честь экс-первой ракетки мира Билли Джин Кинг. Конечно, жалко, что теперь все матчи финального раунда проходят в одном городе (в этом году в Праге. — «Известия»), поэтому прелесть кубковых матчей, когда страна болеет, исчезла. Она присутствовала только тогда, когда играли чехи и в результате проиграли. И это будет также характерно для Кубка Дэвиса. Мне очень жалко, что мы потеряли эту радость — поболеть за своих. Но это касается только организации турнира.

С точки зрения победы надо отметить фантастический взлет Людмилы Самсоновой. Это высочайшая удача. И тренер, который вопреки мнениям многих, рискнул поставить ее на решающий матч с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Я сама, когда впервые увидела, что ее поставили на Кубок, подумала: «Зачем он (Игорь Андреев. — «Известия») это сделал?» Она же неопытная, никогда не играла кубковые встречи и вообще в сборной фактически оказалась впервые в жизни. Самсонова даже выросла в другой среде (долгое время жила и тренировалась в Италии).

А Людмила показала очень красивый теннис. Не только хороший, но и эффективный. Еще и в паре прекрасно сыграла — они обе с Вероникой Кудерметовой хорошо действовали. Эта пара неожиданно образовалась, но думаю, что надолго. Это очень достойный дуэт — Самсонова и Кудерметова.

Но и в одиночном разряде Самсонова проявила характер. Главное, что она играла в такой активный, мощный теннис, где-то напоминала даже Марию Шарапову — своим отчаянием, когда было очень страшно, а она била еще сильнее. Это как раз было характерно для Маши даже в критических случаях.

То, что выиграли, — конечно, очень хорошо, хотя это не отражает положения у нас в женском теннисе. Так получилось, что мы сумели собрать команду разных поколений и направлений. Она объединилась вокруг Анастасии Павлюченковой, которая оказалась таким хорошим стержнем. Это всё вместе с удачным стечением обстоятельств и привело к победе.

Мы не выигрывали 13 лет, но и не должны были. Мы были даже не в основной группе, а попали туда чудом — всё время вылетали дальше и дальше. Казалось, этому не будет конца. Победа пришла совсем неожиданно, когда ее совсем не ждали.

Кубковые и личные турниры — это разные соревнования и разные мотивы. Быть игроком первой пятерки или десятки — это очень высокий класс. К сожалению, приблизилась пока только одна Павлюченкова. А пока у нас — хороший середняк, будем так говорить. Самсонова вот дала нам надежду, что может. Она ведь недавно играет в профессиональном туре, никакой особенной поддержки не имела, никаких wild card. Только на «Уимблдоне» такое было, потому что перед этим Людмила неожиданно для всех выиграла турнир в Берлине. Конечно, теннисный мир удивился, увидев эту спортсменку, вглядевшись в нее.

Сильный характер показала Дарья Касаткина. В последнее время она вяловато проигрывала, было такое ощущение, что она смиряется с этим. А тут поняла, что ее поставили на важнейшее, решающее очко. Трудно было поверить, что Самсонова обыграет Белинду Бенчич, хотя у россиянки уже были над ней победы. Так что Касаткина билась, как в юные годы.

Что касается финала «Мастерса» в Париже, то это была игра двух почти равноценных теннисистов. Но все-таки Новак Джокович был надежнее. И это проявилось во второй половине игры. В первой Даня еще сумел как-то запутать бедного Джоковича — тот и ошибки делал, и как-то задергался. А потом потрясающий опыт, характер и мастерство сплелись воедино, и Новак показал, что чуть лучше.

Ничего страшного. Медведев очень хорош, интересен, разнообразен. Очень хорош именно как представитель России — говорит на разных языках, общительный, остроумный. За него каждый раз радуешься. Это всё тоже имеет большое значение.

Было ли ему сложно после перерыва, сказать трудно. У Джоковича что, не было большого перерыва? Он еще больше не играл. Они готовились к этому матчу, каждый по-своему настраивался, каждый решал, какой матч важнее выиграть — сейчас или потом, на Итоговом турнире. Два раза подряд — это трудно. Это наверняка было только в подкорке, а так они бились, как настоящие мушкетеры, за каждое очко.

На настроение Медведева на Итоговом турнире это поражение не должно повлиять — он понимает, с кем имеет дело. Если Даня и Новак встретятся, то только в финале, так что о чем тут еще говорить?

Автор — известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР

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