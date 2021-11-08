Туры из России подешевели после длинных выходных

После длинных выходных подешевели заграничные туры. Октябрьский ажиотаж сменился резким падением цен. Стоимость в среднем снизилась на 25% в зависимости от страны, сообщает телеканал «Известия». Недавно неделя в Доминикане стоила от ₽140 тыс. на двоих. Теперь пара туристов может улететь на курорт за ₽80 тыс. На отдых в Египте в ноябре цена в среднем упала на 40% по сравнению с октябрем. Туроператоры связывают ситуацию со стартом чартерных рейсов из РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.