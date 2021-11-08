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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП сына сатирика Альтова

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Российский писатель-сатирик Семен Альтов 8 ноября рассказал РЕН ТВ о нынешнем состоянии своего сына Павла, который недавно попал в серьезное ДТП в Ленинградской области.

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Как сообщил артист, молодому человеку сделали операцию, и в настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

«Операцию, всё, что надо, сегодня в клинике сделали. Состояние стабильное», — сказал Альтов.

При этом сатирик заявил, что во время аварии его сын находился в автомобиле один.

О том, что наследник Семена Альтова пострадал в дорожно-транспортном происшествии, стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что ДТП произошло на 162-м км трассы «Скандинавия» в сторону Петербурга, где около 11:00 автомобиль Павла марки Porsche врезался в мачту городского освещения, из-за чего машину буквально разорвало на части. После аварии Альтов-младший был госпитализирован с травмой спины.

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