Названа причина смерти актера Гунина

Российский актер Виктор Гунин скончался в результате продолжительной болезни. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил сайт kp.ru.

68-летний артист скончался в воскресенье, 7 ноября.

«Сегодня ушел из жизни Виктор Гунин! Где будет прощание, напишу завтра, как только мы заберем его из хосписа», — написал на своей странице в Facebook друг и коллега Гунина Адам Булгучев.

Также о смерти актера высказался актер Юрий Гаркави.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни», — приводит его слова НСН.

Он выразил соболезнования в связи со смертью Гунина, подчеркнув, что «ушел огромный артист», уточняет телеканал «Звезда».

Виктор Гунин родился в Москве 4 декабря 1952 года, окончил Воронежский государственный институт искусств в 1981 году, пишет «Москва 24». Служил в Ульяновском областном драматическом театре, Экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, театре «Сфера», Московском художественно-реалистическом театре. С 2007 года Гунин играл в Государственном театре киноактера, пишет сайт aif.ru. С 2004 года снимался в кино, преимущественно в детективных сериалах. В его фильмографии 17 работ, в том числе эпизодические роли в отдельных сериях сериалов.

В частности, он играл роли в российских сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Следопыт», «Кодекс чести-3» и других, пишет РИАМО.