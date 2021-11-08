Умер актер Виктор Гунин

Российский актер театра и кино Виктор Гунин скончался на 69-м году жизни. Об этом на портале «Кино-Театр.ру» сообщил в воскресенье, 7 ноября, его коллега Юрий Гаркави.

«Пусть земля тебе будет пухом <...> Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — написал Гаркави.

Причины смерти Гунина не известны.

Виктор Гунин в 1981 году окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. Гунин принимал участие в картинах «Кулагин и партнеры», «След», а также «Кодекс чести».