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Возвращение домашнего архива Набокова в Россию назвали беспрецедентным

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Директор Пушкинского дома РАН Валентин Головин назвал беспрецедентным для русской культуры событием возвращение домашнего архива писателя Владимира Набокова из швейцарского Монтре в Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, 8 ноября.

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Головин напомнил, что за последние годы Россия получила два подобных подарка: это коллекция Иосифа Бродского, переданная в Музей Ахматовой, и архив Владимира Набокова.

«Такого не было с 1926 года, когда в Россию была передана крупнейшая эмигрантская коллекция пушкинских меморий, принадлежавшая коллекционеру-эмигранту Александру (Отто) Федоровичу Онегину», — отметил он.

Переговоры с Международным набоковским обществом, по его словам, были сложными, с массой юридических и таможенных тонкостей, но в целом позитивными.

«Сейчас коллекция находится в стадии карантинного хранения и описания», — заключил Головин.

11 ноября в Петербурге состоится торжественное открытие выставки «Владимир Набоков. Возвращение». Экспозиция станет ответом на огромный интерес, который привлек архив автора «Лолиты» и «Приглашения на казнь».

Уникальный домашний архив Набокова состоит из 10 тыс. предметов, среди которых прижизненные издания, книги из личной библиотеки с пометками автора, переписка с современниками, в частности, с семьей Толстых, Александром Солженицыным, Глебом Струве, а также черновики большой, но не изданной работы «Бабочки в искусстве». Коллекция долгие годы хранилась в Монтре, однако Международное общество Владимира Набокова (США) передало ее в дар Пушкинскому дому. Процедура оформления в дар заняла около двух лет.

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