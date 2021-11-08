Лавров - учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и Союзников наращивать политику сдерживания России

Лавров - учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и Союзников наращивать политику сдерживания России

2021-11-08 15:04:33

2021-11-08 15:04:33

2021-11-08 15:04:33

2021-11-08 15:04:33

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