Китай построил макеты кораблей ВМС США для отработки ракетных ударов

Военные КНР построили в пустыне Такла-Макан макеты кораблей ВМС США для отработки ракетных ударов. Об этом 7 ноября сообщил портал USNI News, принадлежащий Военно-морскому институту США, со ссылкой на снимки из космоса, предоставленных американской компанией Maxar Technologies.

На кадрах представлены полномасштабные макеты авианосца, двух эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke. «Корабли» изготовлены в натуральную величину.

Макеты находятся недалеко от полигона, где Народно-освободительная армия Китая проводит ракетные стрельбы. Например, там испытывались противокорабельные баллистические ракеты DF-21D ранней версии.



В Японском море с 14 по 17 октября прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021». Экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

От ВМФ России были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк» и ракетный катер, а также спасательный буксир.

Военно-морские силы Китая были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблем комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

Помимо корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечено 12 самолетов и вертолетов морской авиации двух стран.