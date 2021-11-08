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Прокурор заявил о попытке Уилана получить сведения о студентах вуза ФСБ

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Гражданин Соединенных Штатов Пол Уилан, ранее осужденный за шпионаж, пытался завладеть данными об обучающихся в вузе ФСБ России студентах, однако был задержан прежде, чем успел осуществить задуманное. Об этом на заседании суда в Нижнем Новгороде 8 ноября заявил прокурор Сергей Лукоянов.

«Пол Уилан, являясь сотрудником разведслужбы министерства обороны США, хотел получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», — сказал юрист в ходе прений сторон по ходатайству о выдаче Уилана в Штаты для отбытия наказания.

«Необязательно, что это будет передача исключительно Пола Уилана»
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При этом конкретное название и место дислокации упомянутого учебного заведения Лукоянов не уточнил.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде в понедельник рассматривает жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии о решении вопроса передачи осужденного в Америку. По мнению адвокатов американца, мордовский суд уклонился от отправления правосудия.

Как стало известно, нижегородский апелляционный суд признал законным решение Верховного суда Мордовии, оставившего без рассмотрения ходатайство защитников Пола Уилана, осужденного за шпионаж на 16 лет колонии, о его передаче США для дальнейшего отбытия наказания.

«Оставить без изменения постановление Верховного суда Мордовии, которым ходатайство о выдворении Пола Уилана в США было оставлено без рассмотрения. Апелляционную жалобу защиты также оставить без удовлетворения», — сказано в судебном решении.

По завершении слушания адвокат Уилана заявил, что вынесенное решение будет обжаловано в кассационном суде, а также не исключил обращение в ЕСПЧ.

«Мы считаем, что Полу фактически отказали в правосудии, на которое каждый человек имеет законное право», — заявил защитник.

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Сам американец в своем последнем слове на суде не признал вину и просил его освободить.

В середине июня прошлого года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам тюрьмы. В тот же день Госдепартамент США выступил с требованием немедленно освободить соотечественника.

Помимо американского, Уилан имеет гражданство Великобритании, Канады и Ирландии.

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