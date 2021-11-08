Генпрокуратура попросила Верховный суд на полгода продлить арест Фургалу

Генеральная прокуратура попросила Верховный суд на полгода продлить арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом прокурор заявила на заседании суда в понедельник, 8 ноября.

Также прокурор попросила суд продлить срок ареста другим обвиняемым по данному делу, а также наложить арест на их имущество сроком на шесть месяцев.

По мнению обвинения, Фургал обзавелся связями на посту главы региона, которые может использовать для давления на суд. Ведомство также попросило рассматривать дело Фургала не в Хабаровске, а в одном из судов Московской области.

22 октября адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда.

В частности, Фургалу вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».

В декабре 2005 года Фургал стал депутатом законодательной думы Хабаровского края IV созыва по списку ЛДПР. Сергей Фургал занимал должность губернатора Хабаровского края с 2018 по 2020 год.