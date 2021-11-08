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Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от штамма «дельта»

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Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел исследование, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. Об этом 8 ноября в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «Дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», — сообщил ученый.

Если у пациента 500 единиц и больше, то такой показатель идеален для защиты от заражения COVID-19, добавил академик РАН.

Измерение уровня антител проводилось в международных единицах, banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь же каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

Чтобы определить уровень антител, сравнение нужно проводить не по титрам, а по международным единицам, пояснил Гинцбург.

Отмечается, что исследование было проведено центром им. Н.Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы.

Комментируя публикацию первой статьи о «Спутнике V» в журнале The Lancet в феврале, ученый сказал, что у российских ученых было полное взаимопонимание с западными коллегами. По его словам, не было никакого налета, связанного с экономическими, финансовыми, политическими разногласиями между странами. Рецензенты сообщили коллегам в РФ, что они полностью понимают и согласны объяснением о «Спутнике V», представленным Россией, уточнил Гинцбург.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью»

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