Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от штамма «дельта»

Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел исследование, которое позволило определить, каков защитный уровень антител для защиты от коронавируса. Об этом 8 ноября в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «Дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350–400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», — сообщил ученый.

Если у пациента 500 единиц и больше, то такой показатель идеален для защиты от заражения COVID-19, добавил академик РАН.

Измерение уровня антител проводилось в международных единицах, banding antibody units (нейтрализующие единицы антител). Это обозначение недавно ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь же каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана ввести систему пересчета на единицы ВОЗ.

Чтобы определить уровень антител, сравнение нужно проводить не по титрам, а по международным единицам, пояснил Гинцбург.

Отмечается, что исследование было проведено центром им. Н.Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения Москвы.

Комментируя публикацию первой статьи о «Спутнике V» в журнале The Lancet в феврале, ученый сказал, что у российских ученых было полное взаимопонимание с западными коллегами. По его словам, не было никакого налета, связанного с экономическими, финансовыми, политическими разногласиями между странами. Рецензенты сообщили коллегам в РФ, что они полностью понимают и согласны объяснением о «Спутнике V», представленным Россией, уточнил Гинцбург.

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«Мы выяснили, что 300 единиц антител защищают от «Дельты» полностью»