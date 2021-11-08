Обучающий пенсионеров рисованию проект в ХМАО выиграл грант

Проект «Радуга красок» из города Нягани в ХМАО выиграл грант в 200 тыс. рублей. Это школа рисования, в которой пенсионеров учат разным техникам и стилям рисования.

Занятия посещают порядка 15 пенсионеров. Все работы им разрешают забирать домой.

По словам руководителя проекта Ирины Багадиной, которые приводит Muksun.fm, школа подала заявку на грант в июне, тогда же началось голосование. Очень много людей поддержали проект.

Деньги потратили на аренду помещения, покупку красок и других расходных материалов.

1 ноября сообщалось, что сельские поселения в ХМАО, Тюменской и Челябинской областях, а также в Пермском крае получат 22 млн рублей как победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».