Правительство РФ выделит четырем селам Большого Урала 22 млн рублей

Сельские поселения в Тюменской и Челябинской областях, Пермском крае и ХМАО получат 22 млн рублей как победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства страны.

Победителями конкурса стали Лобановское сельское поселение Пермского района и Долгодеревенское сельское поселение Сосновского района в Челябинской области. Они получат 7 и 3 млн рублей соответственно.

Поселок Боровский под Тюменью получит 5 млн рублей, сельское поселение Солнечный под Сургутом в ХМАО — 7 млн рублей, пишет ИА «Ура.ру».

По данным агентства, в числе победителей также город Верхняя Пышма в Свердловской области. Ему направят 50 млн рублей в виде гранта.

В общей сложности в конкурсе выиграли 50 муниципалитетов из 36 регионов России.