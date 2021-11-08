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Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют

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Эффективный инвест-портфель с возможностью пополнения и роста включает три базовые валюты: рубль, доллар и швейцарский франк, рассказал в беседе с агентством «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в воскресенье, 7 ноября.

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Он пояснил, что из валют «Большой десятки» G10 — десяти из самых торгуемых на бирже валют — доллар США, канадский доллар и швейцарский франк наиболее привлекательны в нынешних экономических условиях. Американский доллар укрепился с начала года против всех валют G10, за исключением канадского доллара и норвежской кроны: их устойчивость обеспечена ценами на нефть. При этом закупка канадского доллара — это сдвиг в сторону более рисковых валют, а швейцарского франка — наоборот.

Эксперт рекомендует распределить доли в портфеле так: доллар США — 30%, канадский доллар — 10%, швейцарский франк — 10%.

От группы валют Emerging Markets — валют стран с развивающейся экономикой — Шульгин рекомендует российский рубль, южнокорейскую вону и тайский бат. Причем относительно российской валюты, эксперт прогнозирует коррекцию курса только во второй половине 2022-2023 годов.

«Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют Emerging Markets. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей»,— пояснил аналитик.

Южнокорейскую вону поддерживает перспектива повышения ставки центробанком страны в ближайшие месяцы и новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Тайский бат сдвинет баланс валют в сторону спекулятивной компоновки. Из-за того, что в стране готовы отменить карантин для вакцинированных туристов, в наступающем курортном сезоне ее экономика оживится. Доли валют сегмента Emerging Markets Шульгин советует распределиться так: рубль — 30%, корейская вона — 10%, тайский бат — 10%.

Ранее, 26 октября, ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз рублю на 2022 год. Он назвал его одной из самых привлекательных высокодоходных валют и предположил, что рубль сохранит этот статус в следующем году.

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