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Ветеранам и инвалидам ВОВ предложили компенсировать 100% платы за ЖКУ

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Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предложили полностью компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Законопроект «О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона «О ветеранах» направлен на отзыв в правительство, сообщают «Известия» в понедельник, 8 ноября.

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В обновленном варианте документа учтены замечания кабмина, пояснил «Известиям» его автор, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Ветеранов становится всё меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — пояснил депутат.

По действующему регулированию, ветераны и инвалиды войны вносят за эти услуги половину суммы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию (есть у «Известий»), на обеспечение льготы для более 100 тыс. человек в 2023 году может потребоваться 1,15 млрд рублей. В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

Сегодня в России есть категории граждан, которые не платят за услуги ЖКХ. К ним относятся герои СССР, герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического Труда, герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По большому счету: ветеранам ВОВ предложили компенсировать 100% платы за ЖКУ»

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