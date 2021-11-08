Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября

Облачно, дождливо и не выше 7 градусов тепла будет в столичном регионе в понедельник, 8 ноября. Такую погоду прогнозируют специалисты российского Гидрометцентра, сообщается на официальном сайте.

Днем в Москве столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов выше нуля, а ночью — от 0 до +2 градусов.

В Московской области температура воздуха прогреется от +3 до +8 градусов в дневное время суток, в ночное — упадет до -1 градуса.

Ветер в этот день ожидается южный с переходом на юго-западное направление со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о первых морозах. Их стоит ожидать на грядущей неделе. Со вторника дневные температуры покажут отрицательные значения — минус 2-4 градуса.