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Гинцбург рассказал о появлении задумки создать вакцину против COVID в 2019 году

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Впервые специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи задумались о составе вакцины против коронавируса в конце 2019 года, когда стали появляться первые сообщения из Китая о новой инфекции. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

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«В конце 2019-го мы уже думали о составе нашей будущей вакцины от COVID-19. Уже прикидывали в голове, но экспериментально еще ничего не заказывали, деньги не тратили. Потом мы собрались, бросили открытые карты на стол, и решили, как именно будем делать «Спутник V», — рассказал ученый.

Затем в Центре им. Н.Ф. Гамалеи задумались о том, каким способом синтезировать последовательность из генома коронавируса, которую опубликовали ученые из КНР.

«Надо было синтезировать нужную последовательность, которую китайцы опубликовали, чтобы экспрессировать в виде вакцины. Можно было делать самим, а можно заказать на стороне в специализированных лабораториях. Второй вариант быстрее. Так как денег у нас на тот момент не было, но было много друзей, нам поверили, что мы когда-нибудь расплатимся. Впрочем, потом умные люди даже уже не денег хотели, а быть нашими соавторами, так как понимали, что мы на правильном пути», — сообщил Александр Гинцбург.

По словам ученого, уже при первых сообщениях из Уханя стало очевидно, что это «что-то массовое».

«Конечно, никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар, но то, что он придет к нам в Россию, было ясно любому мало-мальскому эпидемиологу, который понимает, что такое современный транспорт и людские потоки», — сказал академик РАН.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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