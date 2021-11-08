В Минсельхозе предложил обнулить пошлины на импорт мяса

Минсельхоз сообщил в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. «Известия» ознакомились с письмом ведомства от 1 ноября. В фокусе внимания ситуация с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также шаги по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Министерство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность России в импорте этих товаров). На этот объем ведомство считает нужным обнулить пошлину. Предложения уже направлены в Минэкономики для оценки, сказано в документах.

Минсельхоз напомнил, что ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций. Поэтому с октября этого года импортеры говядины (в основном это Латинская Америка и Индия, которые в прошлом году они ввезли 199,6 тыс. т замороженной продукции) при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину. Теперь она составляет минимум 15%. Без скидок продукция подорожает для России — такие издержки увеличат ценник почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. Тем более что средние мировые цены на этот вид мяса уже выросли на 30% за год к сентябрю 2021 года до $4,4.

«Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны», — написано в документе.

В Минсельхозе дополнительных комментариев не предоставили. Любые меры будут приниматься с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

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«Пока не постно: в РФ намерены обнулить пошлины для импорта мяса»