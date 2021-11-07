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Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на молодого отца в Новой Москве

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Защита обжалует арест четверых обвиняемых в нападении на молодого отца в Новой Москве, которых ранее в воскресенье Щербинский суд Москвы заключил под стражу до 5 января. Об этом 7 ноября сообщил адвокат одного из обвиняемых Владимир Васильев.

«Конечно, я подам жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному. В деле фигурирует несовершеннолетний, считаю, что его арест — это точно совершенно избыточная мера. Полагаю, что и в отношении остальных обвиняемых арест — это необоснованно жесткая мера. Насколько я знаю, их защита тоже будет подавать жалобу на сегодняшнее решение суда по мере пресечения», — приводит его слова ТАСС.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Позднее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Задержанным было предъявлено обвинение.

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