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В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней

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В Москве оставят ряд ограничений после окончания нерабочих дней. Сохранят требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. В дистанционном режиме работают пожилые граждане старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусной инфекцией в последние полгода. Торговые центры и магазины откроют двери для посетителей, сообщает телеканал «Известия». Вход в театры и музеи по-прежнему только при наличии QR-кода, аналогичные требования сохраняются при посещении концертов и других развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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