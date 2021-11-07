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ФК «Зенит» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

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Футбольный клуб (ФК) «Урал» сыграл вничью с футболистами команды «Зенит» в рамках 14-го тура «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ). Встреча команд прошла 7 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена».

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Матч закончился со счетом 0:0, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

На 51-й минуте встречи нападающий «Зенита» Клаудиньо был удален с поля. За удар шипами соперника в ногу он получил красную карточку.

По итогам матча «Зенит» лидирует в турнирной таблице (30 очков), а «Урал» идет на 16-й строчке (11 очков).

Днем ранее ФК «Сочи» обыграл московскую команду ЦСКА. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

К 16-й минуте матча «Сочи» забил три гола в ворота соперников. Счет открыл Артур Юсупов, два других гола забил Матео Кассьерра. В ворота «Сочи» гол забил Бактиер Зайнутдинов. Игорь Юрганов в конце матча забил четвертый гол в ворота ЦСКА.

«Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице (27 очков), а ЦСКА — пятую строчку (23 очка).

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