ФК «Зенит» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге
Футбольный клуб (ФК) «Урал» сыграл вничью с футболистами команды «Зенит» в рамках 14-го тура «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ). Встреча команд прошла 7 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена».
Матч закончился со счетом 0:0, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».
На 51-й минуте встречи нападающий «Зенита» Клаудиньо был удален с поля. За удар шипами соперника в ногу он получил красную карточку.
По итогам матча «Зенит» лидирует в турнирной таблице (30 очков), а «Урал» идет на 16-й строчке (11 очков).
Днем ранее ФК «Сочи» обыграл московскую команду ЦСКА. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
К 16-й минуте матча «Сочи» забил три гола в ворота соперников. Счет открыл Артур Юсупов, два других гола забил Матео Кассьерра. В ворота «Сочи» гол забил Бактиер Зайнутдинов. Игорь Юрганов в конце матча забил четвертый гол в ворота ЦСКА.
«Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице (27 очков), а ЦСКА — пятую строчку (23 очка).