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ФК «Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 4:1

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Футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду ЦСКА 6 ноября. Игра прошла в рамках 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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К 16-й минуте матча «Сочи» забил три гола в ворота соперников. Счет открыл Артур Юсупов, два других гола забил Матео Кассьерра, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

В ворота «Сочи» гол забил Бактиер Зайнутдинов. Игорь Юрганов в конце матча забил четвертый гол в ворота ЦСКА.

«Сочи» занимает вторую позицию турнирной таблицы с 27 очками, а ЦСКА — пятую строчку с 23 очками.

Ранее в этот день футбольный клуб «Динамо» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче РПЛ.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол в матче забил игрок «Динамо» Вячеслав Грулев (73-я минута).

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