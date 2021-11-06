ФК «Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 4:1
Футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду ЦСКА 6 ноября. Игра прошла в рамках 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
К 16-й минуте матча «Сочи» забил три гола в ворота соперников. Счет открыл Артур Юсупов, два других гола забил Матео Кассьерра, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».
В ворота «Сочи» гол забил Бактиер Зайнутдинов. Игорь Юрганов в конце матча забил четвертый гол в ворота ЦСКА.
«Сочи» занимает вторую позицию турнирной таблицы с 27 очками, а ЦСКА — пятую строчку с 23 очками.
Ранее в этот день футбольный клуб «Динамо» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче РПЛ.
Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол в матче забил игрок «Динамо» Вячеслав Грулев (73-я минута).