СМИ США назвали имя предоставлявшего сведения Игорю Данченко

Названо имя предоставлявшего сведения Игорю Данченко. По данным The Washington Post, им оказался близкий к Демократической партии специалист по связям с общественностью Чарльз Долан. Якобы мужчина сначала снабжал данными, необходимыми для так называемого досье Трампа, передает телеканал «Известия». Позже специалист пытался дискредитировать документ. Сообщается, что Долан работал в предвыборном штабе Клинтон. Информацию причастности Долана подтвердил адвокат Ральф Мартин, пишет The Washington Post.



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