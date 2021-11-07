Эксперт назвал лучшие валюты для хранения сбережений

Самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

При этом не стоит отдавать предпочтение консервативному портфелю, в который входит только рубль, доллар и евро, подчеркнул специалист. Эффективнее будет использовать те варианты, которые включают и другие валюты, потенциально более доходные в определенный момент.

По словам Шульгина, наиболее оптимальны для хранения сбережений доллары и швейцарские франки. Также эксперт отметил рост российского рубля.

«Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — указал он в беседе с «Прайм».

Как считает аналитик, южнокорейская вона относится к числу консервативных валют, а значит она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка страны. Тайский бат, в свою очередь, зависит спекулятивного фактора. Так, в Таиланде возможно укрепление экономики, так как планируется открытие границ для привитых иностранных граждан, добавил Шульгин.

27 октября экономист Алексей Коренев сообщил, что иностранная валюта — один из лучших вариантов хранения сбережений и инвестиций даже в условиях укрепления рубля. По словам эксперта, лучшими вариантами для долгосрочного хранения средств являются доллары, евро, а также недвижимость, облигации и фонды коллективного инвестирования.

Ранее, 22 октября, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS заявил «Известиям», что рост ключевой ставки Банка России — это инструмент для укрепления позиций рубля, так как сразу после объявления российская национальная валюта моментально подорожала примерно на 1,3% к бивалютной корзине. Он уточнил, что высокие ставки делают рубль «более интересной историей» для иностранных трейдеров благодаря кэрри-трейду — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок.