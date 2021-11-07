Во Вьетнаме открыли первую линию метрополитена

Во Вьетнаме открылась первая линия метрополитена. Ветку в Ханое начали строить еще десять лет назад. Поезда ходят по эстакаде протяженностью 13 км, передает телеканал «Известия». Поездка с остановками на 12 станциях занимает 23 минуты. Первые 15 дней в метро проезд будет бесплатным. Планируется построить еще девять линий.

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