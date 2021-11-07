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Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Мексике

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Не менее 19 человек скончались и трое пострадали в результате масштабного ДТП в Мексике. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает пресс-служба Управления федеральных дорог и мостов в Twitter.

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На трассе, соединяющей Мехико и Пуэбла, 6 ноября произошло столкновение грузовика и шести автомобилей. В результате аварии несколько автомобилей полностью сгорели.

Причиной ДТП, предварительно, стал отказ тормозной системы грузовика, после чего он протаранил несколько автомобилей, стоявших в очереди на оплату проезда по дороге.

Водитель грузовика скончался. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях. На месте аварии работают пожарные и спасатели.

В сентябре в Мексике произошел похожий инцидент. На той же трассе грузовик протаранил пункт оплаты проезда, в результате чего два человека погибли, еще семеро получили травмы. Среди пострадавших — работники пункта оплаты и несколько бойцов Нагцвардии, которые его охраняли.

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