Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 ноября

Облачность, местами небольшой дождь и до 10 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 7 ноября. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов выше нуля, а ночью — от +3 до +5 градусов.

В Московской области температура воздуха составит от +6 до +11 градусов в дневное время суток, в ночное ожидается похолодание до 1 градуса тепла.

Синоптики прогнозируют ветер юго-западного направления со скоростью 10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Похолодание в столице ожидается в ближайшие дни, об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Тем не менее она указала, что температурные показатели всё еще превышают климатическую норму.