Вдова Титова предположила причину смерти супруги космонавта Леонова

Коронавирус мог стать причиной смерти Светланы Леоновой — супруги первого человека, который вышел в открытый космос, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Об этом в беседе с «Известиями» сообщила вдова космонавта Германа Титова Тамара в субботу, 6 ноября.

Собеседница также поделилась своими воспоминаниями и мнением о Леоновой.

«Это была замечательная женщина, разумная, выдержанная, умная. Она до последнего отдавала свои последние силы, ухаживая за мужем. Никогда не видела, чтобы она выходила из себя. Последний раз виделись на похоронах Алексея Леонова, потому что потом пришла пандемия», — рассказала Титова.

По ее словам, Леонова посетила открытие памятника супругу, где, предположительно, подхватила инфекцию. Женщина заболела через 2–3 дня, после чего была госпитализирована.

О смерти Светланы Леоновой стало известно ранее в этот же день, 6 ноября. Она умерла на 82-м году жизни.

Сам Леонов скончался 11 октября 2019 года. Ему было 85 лет. Космонавт умер в реанимационном отделении одного из московских госпиталей после продолжительной болезни.