Умерла вдова космонавта Леонова

Умерла вдова дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова Светлана. Об этом 6 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомого семьи.

По информации журналистов, перед смертью 81-летняя Светлана Леонова заболела COVID-19.

«Светлана Павловна умерла», — сообщил источник.

Другие подробности смерти вдовы космонавта не приводятся.

Сам Леонов скончался 11 октября 2019 года. Ему было 85 лет. Космонавт умер в реанимационном отделении одного из московских госпиталей после продолжительной болезни.

Алексей Леонов — летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он совершил полет в космос в марте 1965 года, став 11-м космонавтом и первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход продлился 12 минут и 9 секунд.

В 1975 году принял участие в совместном советско-американском космическом полете, включавшем стыковку «Союза» и Apollo и переход экипажей из одного корабля в другой.