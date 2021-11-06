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Занятия в новой школе в Оренбурге начнутся в этом учебном году

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр образования региона Алексей Пахомов посетили новую школу в 16-м микрорайоне Оренбурга. Губернатор поставил задачу перед министерством — начать учебный процесс уже в третьей четверти текущего учебного года.

«Готовность у объекта высокая. Осталось некоторые недочеты устранить, получить лицензию и полностью сформировать педагогический коллектив школы», — сказал Денис Паслер.

Как передает Урал56.Ру, в ближайшие два года в Оренбурге и Оренбургском районе запланировано строительство еще четырех школ на 1135 каждая. Это в п. Южный, п. Нежинка, ЖК «Дубки» и на ул. Рокоссовского. Всего в регионе за три года откроют семь новых школ.

«Кроме строительства, планируем включить в федеральную программу капитальных ремонтов не менее 140 школ», — отметил Денис Паслер.

В октябре в Орске Оренбургской области после затянувшегося ремонта открылась школа № 32. По данным пресс-службы администрации города, все работы завершены. 21 октября к учебе уже приступили ученики 1–4-х и 10–11-х классов. Другие школьники пойдут на занятия после отмены дистанционного обучения. Подрядчик отремонтировал фасад и заменил окна в спортзале. Ранее этот объект планировалось сдать к началу учебного года. В этом году в рамках программы обновления автопарков школьных автобусов регион получит 76 единиц новой специализированной техники для перевозки детей.

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