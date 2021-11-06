Бывший инженер Tesla займется разработкой автомобиля Apple

Бывший инженер Tesla займется разработкой беспилотного автомобиля Apple. По данным американских СМИ, компания приняла на работу Кристофера Мура. Специалист будет создавать программное обеспечение, передает телеканал «Известия». Apple может начать производство машины уже в 2024 году. В корпорации информацию пока никак не прокомментировали. Ранее сообщалось, что компания близка к созданию электрокаров.

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