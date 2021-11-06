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Мишустин утвердил постановление о втором высшем образовании в сфере искусств

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С 2022 года в России можно будет бесплатно получить второе или последующее образование в области искусств. Порядок приема, а также перечень вузов и специальностей в субботу, 6 ноября, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Получить бесплатное образование можно будет по направлениям: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, а также художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

Как добавили в пресс-службе правительства, получить еще одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах, в том числе в Российском институте театрального искусства — ГИТИС, Театральном институте имени Щукина, Высшем театральном училище имени Щепкина, Школе-студии МХАТ.

«Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не придется сдавать ЕГЭ, однако их ждут творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. По итогам экзаменов соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места в рамках установленных контрольных цифр приема на бюджетное обучение», — говорится в опубликованном сообщении.

Решение не скажется на абитуриентах, которые будут поступать в профильные вузы для получения первого высшего образования. Отбор будет производиться отдельно.

Как 18 августа «Известиям» сообщили представители вузов, которые в соответствии с новым законом планируют бесплатно принимать на второе высшее, в следующем году абитуриенты с высшим образованием могут занять до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность получения второго высшего образования в сфере искусств на бесплатной основе. Изменения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно документу, теперь россияне, имеющие высшее образование, могут получить на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет средств федерального бюджета.

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