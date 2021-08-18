Взрослые студенты займут до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей

В следующем году абитуриенты с высшим образованием могут занять до трети бюджетных мест по ряду творческих специальностей, сообщили «Известиям» представители вузов, которые в соответствии с новым законом планируют бесплатно принимать на второе высшее.

«Студенты, претендующие на получение бесплатного второго высшего образования, будут участвовать в общем конкурсе. Но мы рассчитываем, что со следующего года треть поступивших окажутся взрослыми. Это было бы полезно еще и потому, что на семинарах и прочих занятиях они подтягивают выпускников школ», — отметил в беседе с «Известиями» ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Полный список учебных заведений пока неизвестен — он разрабатывается Министерством культуры и до утверждения правительством не раскрывается. Но в него попадут только федеральные вузы. Что же касается специальностей, их, по имеющейся информации, будет около десятка.

Вопрос о возвращении бесплатного второго высшего образования по «смыслообразующим» специальностям подняли на встрече с Владимиром Путиным выпускники и студенты ВГИКа во время празднования 100-летия вуза в 2019 году. Президент обещал подумать. Уже в конце 2020-го Минкультуры подготовило соответствующий законопроект и направило его в правительство. А 2 июля 2021-го глава государства подписал поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В культурной среде закон встретили с одобрением. Важность прихода в кино, музыку и литературу людей с жизненным опытом отмечают не только в образовательных учреждениях, но и в творческих союзах.

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И еще раз учиться: какие вузы смогут давать второе высшее бесплатно