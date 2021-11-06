Медиков с иностранными дипломами отправят на переаттестацию

6 ноября вступает в силу порядок сдачи экзамена для медиков. Врачей с иностранными дипломами направят на переаттестацию, передает телеканал «Известия». Подтвердить знания и навыки должны будут и россияне, обучавшиеся за рубежом. В противном случае специалист не сможет работать на территории России. Направление на переаттестацию выдаст Росздравнадзор. Экзамен включает три этапа: теория, практика и собеседование. Наличие сертификата о владении русским языком для иностранца обязательно.

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