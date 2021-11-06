На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек

Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в США. Давка произошла во время выступления рэп-исполнителя, передает телеканал «Известия». Полиция Техаса сообщает о десятках пострадавших. По последним данным, в больнице находятся более 50 человек. Astroworld Festival традиционно посещают тысячи меломанов.



Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.