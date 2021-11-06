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Очевидцы сообщили о взрыве на территории промзоны в Екатеринбурге

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На территории промзоны в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом 6 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

На опубликованных в соцсетях кадрах виден черный дым.

В результате взрыва возник пожар. Огонь распространился на площади около 250 кв. метров. На месте уже работают пожарные, отмечает портал E1.ru.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

Вечером 3 ноября в подмосковной Коломне загорелся склад с елочными игрушками. Площадь возгорания составила 500 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

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