Захарова назвала шокирующими сведения об избиении мигрантов на границах ЕС

Материалы СМИ об избиении мигрантов на хорватской границе являются шокирующими. Подобные инциденты наглядно показывают, как в Европе реализуются «высокие правочеловеческие стандарты», заявила 6 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не так давно немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза. Эти материалы наглядно демонстрируют, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике. Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками», — написала она в своем Telegram.

Как отметила представитель ведомства, для выдворения мигрантов за границы Евросоюза сформированы специальные команды, в число которых входят сотрудники особых отделов полиций стран ЕС.

«СМИ также выяснили, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на «защиту границ». Очевидно, часть этих денег пошла на содержание «команд». Более того, граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общеесовские налоги», — подчеркнула она.

Дипломат указала на то, что в действиях ЕС наблюдается еще одна «странность».

«Нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана», — добавила Захарова.

«Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» — задалась она вопросом.

В начале октября хорватское информационное агентство HINA со ссылкой на вице-премьера, министра внутренних дел страны Давора Божиновича писало, что несколько правоохранителей Хорватии причастны к избиению и насильственному вытеснению нелегальных мигрантов в направлении Боснии и Герцеговины. Портал RTL публиковал кадры, на которых видно, как неизвестные в балаклавах и с дубинками избивают нелегальных мигрантов и пытаются вытеснить их с территории Хорватии.

За последние месяцы Евросоюз столкнулся с потоком нелегальных мигрантов, в чем европейский страны обвиняют Белоруссию и вводят в отношении нее санкции. Минск же категорически отвергает обвинения в причастности к созданию кризиса.

21 октября Захарова подчеркивала, первопричиной миграционного кризиса стали инициированные Западом под руководством Соединенных Штатов и ведущих стран НАТО силовые интервенции в Ирак, Ливию, а также Сирию и Афганистан. По ее мнению, издержки этих интервенций теперь лягут на западные страны, в том числе в виде нелегальной миграции, роста уровня оргпреступности, терроризма и кризисов на границе.

В тот же день Минск предложил ЕС способ разрешения миграционного кризиса. Как заявили в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики, Евросоюзу следовало бы определить перечень стран, гражданам которых запрещено прилетать в Белоруссию, а не вводить санкции против нее.

19 октября комитет по иностранным делам сената США принял резолюцию, в которой призвал правительство страны при взаимодействии с союзниками наращивать давление на белорусские власти. Американские парламентарии заявили о необходимости проведения новых президентских и парламентских выборов. Помимо этого политики указали, что намерены отказаться от признания Александра Лукашенко законно избранным главой республики. Кроме того, сенаторы призвали Соединенные Штаты координировать с ЕС принятие дополнительных мер.

Как отметил в беседе с «Известиями» зампредседателя международного комитета парламента Белоруссии Олег Гайдукевич, Минск никак не будет реагировать на это, а займется укреплением Союзного государства.