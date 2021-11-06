Тарифы на газ в Молдавии могут поднять вдвое

В Молдавии могут вдвое поднять тарифы на российский газ. Топливо подорожает с 4,2 тыс. леев до 10,2 леев за 1 тыс. кубометров, передает телеканал «Известия». Новую стоимость планируют утвердить до 10 ноября на открытом заседании регулятора. По информации «Молдовагаз», пересмотр тарифов обусловлен ростом закупочных цен. Кишинёв и «Газпром» 29 октября продлили газовый контракт. Российская компания назвала условия взаимовыгодными. Молдавия также осталась довольна новыми договоренностями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.