Экономист рекомендовал россиянам купить в ноябре подарки на Новый год

Позаботиться о подарках к Новому году россиянам стоит заранее, лучше всего в ноябре. Об этом заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.

«Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — пояснил эксперт Ura.ru.

По его мнению, самый лучший месяц для покупки подарков — ноябрь. В этом же месяце стоит приобрести одежду и обувь в преддверии зимнего сезона.

Кроме того, по мнению Масленникова, покупать подарки заранее никогда не лишне, поскольку перед праздниками всегда не хватает времени.

Экономист пояснил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках, и сказать, восстановятся ли они до конца года, точно нельзя.

В прошлом году в этот период цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%. Учитывались самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие. Из непродуктовых товаров — разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары и так далее.