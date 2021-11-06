Прямой эфир
Мир
МИД РФ выразил озабоченность в связи с созданием альянса AUKUS
Мир
МИД заявил о соответствии военной активности в Крыму оборонительным потребностям
Мир
В Крыму назвали способ возвращения скифского золота России
Мир
Британцы восхитились российской плавучей АТЭС на Чукотке
Мир
Экс-прокурор США предположил причастность Хилари Клинтон к делу Данченко
Мир
Украину назвали «черной дырой» для России и США
Мир
Полицейский 14 раз выстрелил в своего коллегу в Грузии
Происшествия
Пассажир поезда Москва-Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских
Общество
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве
Общество
Экономист рекомендовал россиянам купить в ноябре подарки на Новый год

Экономист рекомендовал россиянам купить в ноябре подарки на Новый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позаботиться о подарках к Новому году россиянам стоит заранее, лучше всего в ноябре. Об этом заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.

Сбытовая техника: продавцы предупредили о подорожании импорта
Росту цен может способствовать увеличение стоимости морских и железнодорожных перевозок

«Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — пояснил эксперт Ura.ru.

По его мнению, самый лучший месяц для покупки подарков — ноябрь. В этом же месяце стоит приобрести одежду и обувь в преддверии зимнего сезона.

Кроме того, по мнению Масленникова, покупать подарки заранее никогда не лишне, поскольку перед праздниками всегда не хватает времени.

Экономист пояснил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках, и сказать, восстановятся ли они до конца года, точно нельзя.

В прошлом году в этот период цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%. Учитывались самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие. Из непродуктовых товаров — разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары и так далее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021