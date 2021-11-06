Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны на $1 трлн

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в пятницу, 5 ноября, утвердила план развития инфраструктуры страны более чем на $ 1 трлн. Трансляция голосования велась на портале C-Span.

Законодательная инициатива отправится на стол президента США Джо Байдена, который, как ожидается, подпишет ее в ближайшее время. В августе проект одобрил сенат.

План, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму $550 млрд в течение пяти лет.

Ранее 5 октября американский лидер в ходе своей поездки Мичиган заявил, что США рискует потерять конкурентное преимущество перед другими государствами, если американский конгресс не направит крупные инвестиции в инфраструктуру и социальные программы.

Он добавил, что нужно использовать налоги на крупный бизнес и состоятельную категорию населения для финансирования ухода за детьми, здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. По его мнению, ситуацию нужно менять, и работающие люди это понимают.

Байден посетил Мичиган в знак поддержки своего законопроекта об инфраструктуре на $1,2 трлн и более крупного пакета мер по расширению социальных программ, которые планируется оплачивать за счет налогов на доходы состоятельных американцев и бизнеса. Он пообещал «работать как проклятый», чтобы оба законопроекта были приняты.