Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной
Мир
США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми
Мир
ФРГ проигнорировала протесты Польши по «Северному потоку - 2»
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Общество
Роспотребнадзор рассказал о точном способе определить коронавирус
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Мир
Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
Мир
Конгрессмены предложили Байдену продолжить вооружать Украину
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

Поэтесса и автор советских шлягеров Людмила Щипахина скончалась

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поэтесса и телеведущая Людмила Щипахина умерла в возрасте 87 лет от осложнений после коронавируса. Это произошло в Москве в четверг, 4 ноября.

«С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ночью на 88-м году жизни мама умерла от ковида. Не будет ее утренних стихов и кофейного позитива, не взбодрит всех «Чайка» своей жизнерадостностью и твердой жизненной позицией», — говорится в сообщении на странице поэтессы в Facebook.

Людмила Щипахина в 1975–1991 годах вела программу «Телевизионный клуб «Москвичка». Она была автором текстов песен Валентины Толкуновой и Анны Герман, а также написала около 40 книг. Поэтесса — лауреат литературной премии имени Константина Симонова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021