Поэтесса и автор советских шлягеров Людмила Щипахина скончалась

Поэтесса и телеведущая Людмила Щипахина умерла в возрасте 87 лет от осложнений после коронавируса. Это произошло в Москве в четверг, 4 ноября.

«С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ночью на 88-м году жизни мама умерла от ковида. Не будет ее утренних стихов и кофейного позитива, не взбодрит всех «Чайка» своей жизнерадостностью и твердой жизненной позицией», — говорится в сообщении на странице поэтессы в Facebook.

Людмила Щипахина в 1975–1991 годах вела программу «Телевизионный клуб «Москвичка». Она была автором текстов песен Валентины Толкуновой и Анны Герман, а также написала около 40 книг. Поэтесса — лауреат литературной премии имени Константина Симонова.