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СБУ разоблачила собиравшего тайные военные документы полковника

На Украине сообщили о разоблачении полковника ВСУ, собирающего тайные документы
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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении полковника вооруженных сил страны, командира одного из подразделений. Мужчина подозревается в незаконном сборе тайных военных документов, сообщает 5 ноября пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что в ходе обыска у него нашли технику, на которой хранились секретные сведения. Как заявляют силовики, военнослужащий якобы поддерживал тесные контакты с российскими военными. Также сообщается, что он имеет гражданство России.

Возбуждено уголовное дело по статье о разглашении сведений военного характера, составляющих государственную тайну.

«Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России», — добавили в пресс-службе.

В июне сотрудники ФСБ разоблачили и выдворили из России агента украинских спецслужб, длительное время оказывавшего «консультативную помощь» СБУ. Были изъяты персональные электронные устройства мужчины, на которых хранились сообщения от сотрудников СБУ. Они предлагали оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности и интересам России».

В марте СБУ заявила, что пресекла шпионскую деятельность якобы агента КГБ Белоруссии, который собирался наладить канал переправки оружия через границу.По версии силовиков, мужчина должен был собирать информацию о состоянии защищенности государственной границы Украины, порядке ее охраны, техническом оснащении и количестве пограничников. Кроме того, кураторы якобы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

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