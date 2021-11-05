Российского дипломата убили у здания посольства в Берлине

В Берлине возле здания посольства обнаружили мертвым российского дипломата. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает немецкое издание Spiegel.

Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года.

Отмечается, что дипломата убили при неясных обстоятельствах. В издании сообщили, что инцидент произошел еще 19 октября утром. Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли спасти его. По одной из версий, он выпал с верхнего этажа здания посольского комплекса.

В свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

«Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — сообщил он журналистам в Берлине.