Эксперт предупредила иностранцев о риске лишиться пенсии в РФ с 2023 года

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила в пятницу, 5 ноября, в интервью агентству «Прайм», что с 2023 года после создания нового реестра сведений о населении иностранцам, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, почти сразу перестанут платить пенсии.

В настоящее время граждане иностранных государств, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов, поскольку информацию Пенсионный фонд (ПФР) получает от МВД, а сведения не всегда приходят вовремя.

В настоящее время в России ведется работа по созданию единого федерального информационного реестра сведений о населении, куда будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно.

Как пояснила эксперт, в течение 2022 года реестр будет пополняться данными и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года.

Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.

Кроме того, по словам Григорьевой, обязательным условием назначения пенсии иностранцу, если он выходит на нее находясь в России, является наличие официального трудового договора.

Специалист подчеркнула, что реестр сведений о населении должен стать инструментом финансового контроля за целевым использованием государственных фондов, сформированных для выплат населению страны, в том числе и бюджета ПФР.

В августе в МВД России сообщили, что трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в РФ будут должны проходить обязательную дактилоскопию. Это условие будет действовать и в отношении всех иностранцев, находящихся в стране более 90 дней.