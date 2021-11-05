Политолог оценил значение высказываний Лукашенко о Крыме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание посетить Крым. После этого председатель Постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что слова президента — это признание Крыма территорией РФ, передает телеканал «Известия».



«Я думаю, это напрямую связано с тем, что сегодня были подписаны интеграционные карты, по-моему, 28 документов были подписаны президентом Путиным (президентом России Владимиром Путиным. — Ред.) и президентом Лукашенко. Это в рамках образования Союзного государства. Если господин Лукашенко признает РФ в качестве участника Союзного государства, то признает во всех границах, которые российское государство признает», — прокомментировал слова Савиных политолог Марат Баширов.

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