У Саакашвили начались проблемы с памятью

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщил об ухудшении его здоровья. Состояние политика оценили как критическое, передает телеканал «Известия». По словам представителя экс-президента, у него начались провалы в памяти. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей Грузии его перевода из тюремной клиники в гражданскую. Мать Саакашвили публично записала видеообращение к президенту Украины Зеленскому с просьбой о помощи ее сыну.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.