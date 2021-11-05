Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер посетил мемориальный комплекс в Севастополе, передает телеканал «Известия».

«Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его — в характере нашего многомиллионного и многонационального народа. День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей», — заявил российский президент.

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