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В США заявили о приверженности режиму санкций против КНДР

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Соединенные Штаты остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают остальные страны — члены ООН к тому же. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

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«Как вы знаете, мы не комментируем внутреннюю работу системы СБ ООН, но мы остаемся привержены режиму санкций. Мы призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкциям в рамках существующих резолюций СБ ООН, которые направлены на ограничение возможности КНДР получить ресурсы и технологии, необходимые для развития ее угрожающих и незаконных программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — отметил Прайс, комментируя российско-китайский проект резолюции СБ ООН, предусматривающий смягчение рестрикций в отношении Пхеньяна.

Однако представитель американского внешнеполитического ведомства указал, что Вашингтон продолжает стремиться к серьезному дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей. Он также призвал власти КНДР «воздержаться от провокаций и вступить в дискуссию».

«Наша цель <...> по-прежнему заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова. У нас нет враждебных намерений по отношению к КНДР. Наше намерение состоит в том, чтобы участвовать в устойчивой, конструктивной дипломатии, в том числе и с КНДР», — подчеркнул Прайс.

Кроме того, представитель Госдепа высказал обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Северной Кореи и заметил, что США вместе со своими союзниками и партнерами работают над вопросом поддержки жителей КНДР «в удовлетворении их гуманитарных потребностей».

Ранее, 21 октября, МИД Северной Кореи выступил с заявлением, что испытание баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) не направлено против Соединенных Штатов. В Пхеньяне отметили, что Вашингтон не должен «переживать или страдать» из-за прошедших испытаний, так как КНДР «использует свое право на оборону».

13 октября представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что страна не станет злоупотреблять ядерным арсеналом, если не будет попыток недружественных государств использовать ядерное оружие против республики. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.

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