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Фрукты и соки введут в рацион младшеклассников в Оренбуржье

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В Оренбургской области во второй четверти учебного года в рацион питания учащихся 1–4-х классов введут соки, фрукты, кисломолочную или другую продукцию. Соответствующее поручение губернатор Денис Паслер дал министерству образования и муниципалитетам.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на реализацию поручения направят средства, предусмотренные на обеспечение бесплатным питанием младшеклассников, но оставшиеся неиспользованными из-за дистанционного обучения.

Мера будет действовать до конца 2021 года, отмечает ИА «Урал56.Ру».

В конце октября и.о. главы Оренбурга Сергей Салмин поручил провести внеплановые проверки качества питания в школах и детских садах. Учреждениям было рекомендовано запросить в комбинатах школьного питания подтверждение соответствия, безопасности и проверки качества продукции.

В середине октября качество обедов в шести школах Оренбурга проверила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова. Она отметила, что ученикам предлагают остывшие блюда. Также Линькову не удовлетворило качество напитков.

В том же месяце в областном центре пресекли поставку контрафактной продукции в школы и детские сады. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

13 октября Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по организации питания школьников. В их числе снижение потребления кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли. Также ведомство предложило варианты базового меню для разработки региональных типовых меню с учетом территориальных, национальных и других особенностей питания населения.

В конце сентября стало известно, что регионам направят 248 млрд рублей на горячее питание школьников. Подробнее — в сюжете.

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